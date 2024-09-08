Konya'da Slalom Yarışı ve Drift Gösterisi Büyük İlgi Gördü

Konya'da ilk kez düzenlenen slalom yarışı ve drift gösterisinde otomobiller kıyasıya yarıştı. Büyüklerin yanı sıra çocuklar da yarışlara büyük ilgi gösterdi.

Konya Otomobil ve Motor Spor Kulübü'nün organize ettiği Slalom Yarışı ve Drift Gösterisi, Konya Bilim Merkezi otoparkında düzenlendi. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen katılımcılar her türden otomobille hazırlanan pistte kıyasıya yarıştı. Drift gösterisinde ise sürücüler, tozu dumana katarak pistte drift attı. Konya'da ilk kez düzenlenen Slalom Yarışı ve Drift Gösterisi, vatandaşlar tarafından ilgi gördü. Büyüklerin yanı sıra çocuklar da otomobilleri büyük ilgi ile takip etti. - KONYA