Konya'da düzenlenen Intercity Hokey5s Türkiye Şampiyonası sona erdi

Konya'da düzenlenen kadınlar ve erkekler Intercity Hokey5s Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Merkez Karatay ilçesindeki Saraçoğlu Spor Tesisleri'nde bulunan hokey sahasında, kadınlar ve erkeklerde final müsabakaları gerçekleştirildi.

Erkekler finalinde Konya İl Karması, Diyarbakır İl Karması'nı 5-2 mağlup ederek şampiyon oldu.

Kadınlar finalinde ise Muğla İl Karması, İstanbul İl Karması'nı 3-2 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Avrupa şampiyonalarında mücadele edecek milli takımların sporcu havuzunu genişletmek için düzenlenen müsabakalara erkeklerde 9, kadınlarda ise 10 takım katıldı.