Üye Girişi
Haberler

Konya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi. Organizasyona 871 sporcu katıldı ve madalya kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Konya'da düzenlenen 14 Yaş Altı Türkiye Oryantiring Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Oryantiring Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, organizasyona 14 kategoride, 64 kulüpten, 433'ü kız olmak üzere 871 sporcu katıldı.

İki gün süren şampiyonada sporcular, madalya kazanmak için kıyasıya mücadele etti.

Organizasyonu; Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Tekin Çolakoğlu, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürü Birdal Öztürk ile çok sayıda ilgili ve sporcu ailesi izledi.

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Konya Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title