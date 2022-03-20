Konya'da amatör maçta kavga çıktı, maç tatil edildi (2)

KONYA (DHA) - Konya'da Amatör Küme A Grubu'nda Fuzulev Ömeranlıspor sahasında Ilgın Belediyespor konuk etti. Karşılaşmanın devam ettiği sırada ev sahibi ekibin taraftarları, sahayı girip Ilgın Belediyespor kalecisi Hakan Şimşek'e saldırdı. Çıkan arbede sonucu diğer taraftarlarda taşkınlık yapınca, jandarma ve polis olaya müdahale edip tribünleri boşalttı. Olaylar yatıştıktan sonra Ilgın Belediyesporlu oyuncular, can güvenliklerinin tehlikede olduğunu belirterek sahaya çıkmaması üzerine hakem Burak Kuş, maçı tatil etti.

Karşılaşmanın ardından ev sahibi Fuzulev Ömeranlıspor açıklama geldi. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "'Bugün oynadığımız Ilgın Belediyespor karşılaşması 1-1 devam ederken hiçbir problem çıkarmayan taraftarımız ne hikmetse biz 2-1 öne geçince problem çıkarıyor. Tamamen taraftarı kışkırtıp hükmen 3-0 galip gelme amacı güden Ilgınsporlu oyuncular, mesnetsiz iftiralar ile iftira da bulunmaktadırlar. Bariz ezici oyunumuzu kabullenemeyip saha içi kargaşa yaratıp hükmen galip gelme girişimi hakem tarafından fark edildi. Emniyet önlemleri alındıktan sonra sahaya çıkan hakem triosu rakip Ilgınsporlu oyuncular sahaya çıkmayınca maçı hükmen 3-0 lehimize sonuçlandırmışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Demirören Haber Ajansı / Spor