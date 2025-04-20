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Konya'da Amatör Maçta Gerginlik: 2 Yaralı

Konya'da Amatör Maçta Gerginlik: 2 Yaralı
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Konya Yolspor ile Üzümlüspor arasındaki maç sonrası saha içinde yaşanan gerginlikte 1 yardımcı antrenör ve 1 futbolcu yaralandı. Olay polisin ve kulüp yöneticilerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

KONYA'da Amatör Küme Süper Grup'ta Konya Yolspor - Üzümlüspor maçı sonrası saha içinde gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında yaşanan arbedede 1 yardımcı antrenör ile 1 futbolcu yaralandı.

Konya Amatör Küme Süper Grup'ta, bugün Mehmet Oktuk Tesisleri'nde Konya Yolspor ile Üzümlüspor mücadele etti. Şampiyonluk mücadelesi veren Üzümlüspor, Konya Yolspor'a 2-1 mağlup oldu. Maçın bitiş düdüğünün ardından sahada iki takım oyuncuları ve teknik heyetler arasında gerginlik yaşandı. Gerginlik sırasında çıkan arbedede Konya Yolspor Yardımcı Antrenörü Hasan Akın ile Üzümlüsporlu bir futbolcu yaralandı. Arbede polisin ve kulüp yöneticilerinin müdahalesiyle kısa sürede sona erdi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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