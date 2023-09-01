Konya'da polis ekipleri, araçlarına abart egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik 1 haftada yaptığı denetimlerde 241 araca 530 bin 444 lira cezai işlem uyguladı.

Konya'da abart egzoz takan 241 araca 530 bin 444 lira ceza

KONYA - Konya'da polis ekipleri, araçlarına abart egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik 1 haftada yaptığı denetimlerde 241 araca 530 bin 444 lira cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yüksek ses çıkaran abart egzozlu araçlar yüzünden rahatsızlık duydukları, evlerinde hastası ve küçük çocuğu olan insanların mağdur oldukları ile ilgili şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Abart egzoz ile yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülerin peşine düşen ekipler, çok sayıda trafik magandasını yakaladı. Son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde modifiyeli egzoz takan 146 sürücüye, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücüye ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde müzik yayını yapan 92 sürücüye toplam 530 bin 444 lira cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, vatandaşların huzur ve sükunetini sağlamak için modifiyeli egzozlarla vatandaşın huzurunu bozan magandaların daima takipçisi olacaklarını belirtti.