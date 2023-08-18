Konya'da Abart Egzoz Kullanan Sürücülere Cezai İşlem

Konya'da polis ekipleri, araçlarına abart egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik 1 haftada yaptığı denetimlerde 55 araca 223 bin 520 lira cezai işlem uyguladı.

Konya'da polis ekipleri, araçlarına abart egzoz takarak vatandaşları rahatsız eden sürücülere yönelik 1 haftada yaptığı denetimlerde 55 araca 223 bin 520 lira cezai işlem uyguladı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların yüksek ses çıkaran abart egzozlu araçlar yüzünden rahatsızlık duydukları, evlerinde hastası ve küçük çocuğu olan insanların mağdur oldukları ile ilgili şikayetlerin artması üzerine harekete geçti. Abart egzoz ile yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden sürücülerin peşine düşen ekipler, çok sayıda trafik magandasını yakaladı. Son 1 hafta içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde modifiyeli egzoz takan 44 araç ve 11 motosiklet sürücüsüne toplam 223 bin 520 lira cezai işlem uygulandı.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, "Huzur ve Güven Şehri Konya'da" vatandaşların huzur ve sükunetini sağlamak için modifiyeli egzozlarla vatandaşın huzurunu bozan magandaların daima takipçisi olacaklarını belirtti. - KONYA