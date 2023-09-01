Konya'da Abart Egzoz Kullanan Sürücülere 530 Bin 444 TL Cezai İşlem

Konya'da polis ekipleri, abart egzoz kullanan sürücülere yönelik gerçekleştirdiği denetimlerde 241 araca 530 bin 444 lira cezai işlem uyguladı. Modifiyeli egzoz, drift ve yüksek sesli müzik yayını yapan sürücüler cezalandırıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü, trafikte drift yaparak, yüksek sesle müzik dinleyerek ve abartı egzoz kullanarak vatandaşları rahatsız eden sürücülere 530 bin 444 lira cezai işlem uyguladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yüksek ses çıkararak vatandaşları rahatsız eden ve trafik güvenliğini tehlikeye atan araçlara karşı denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

Ekiplerin 21-31 Ağustos'ta gerçekleştirdiği denetimlerde, modifiyeli egzoz takan 146 sürücüye, drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye atan 3 sürücüye ve çevreye rahatsızlık verecek şekilde müzik yayını yapan 92 sürücüye 530 bin 444 lira idari para cezası uygulandı.