2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası üçüncü gün yarışlarıyla sürüyor

Güncelleme:
Konya Olimpik Veledromu'nda düzenlenen 2026 UEC Pist Bisikleti Avrupa Şampiyonası'nda 3. gün yarışları, erkekler bireysel sprint elemeleriyle başladı. 30 ülkeden 315 elit sporcunun katıldığı organizasyon, çeşitli disiplinlerde devam ediyor ve 5 Şubat'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Serhat Çetinkaya - Spor
