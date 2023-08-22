Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Bisiklet Dağıtım Programına Katıldı

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay El Aksa Camisi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım programına katılarak bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisikletlerini hediye etti. Başkan Altay, projenin Konya için bir gelenek haline geldiğini belirtti ve bisikletlerin merkezin dışındaki ilçelerde de dağıtılacağını söyledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" çerçevesinde Karatay El Aksa Camisi'nde düzenlenen bisiklet dağıtım programına katılarak bisiklet almaya hak kazanan çocuklara bisikletlerini hediye etti.

"Güle Oynaya Camiye Gel Projesi"nin Konya için artık bir gelenek haline geldiğini belirten Başkan Altay, "Elhamdülillah 24 bin 290 çocuğumuz 40 gün sabah namazına gelerek camide bisiklet almaya hak kazanmış oldular. Böylece toplamda Güle Oynaya Camiye Gel kampanyası başladığından beri 91 bin bisikleti çocuklarımıza ulaştırmış olduk. İnşallah 3 gün içerisinde merkezin dışındaki 28 ilçemizde bisiklet dağıtımlarını gerçekleştirmiş olacağız. Meram, Karatay, Selçuklu ilçelerimizde de iki hafta içerisinde bütün bisikletlerimizi çocuklarımıza ulaştırmış olacağız" diye konuştu.

"Çocuklarımız en güzelini hak etti"

Türkiye'nin en önemli gençlik programlarından biri olan projenin Konya'da camilerde çocuklarla birlikte icra edildiğini vurgulayan Başkan Altay, "Çocuklarımız, sabahın o erken saatlerinde aileleriyle beraber gelerek camilerimizi şenlendirdiler. Başta İl Müftümüz olmak üzere tüm din görevlilerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum. Hedef burada çocuklarımızın camiyle birlikte bir alışkanlık edinmeleri ve namaza alışmaları. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle 'dindar bir nesil yetiştirmek' için Konya Büyükşehir Belediyemizin İl Müftülüğüyle gerçekleştirdiği programı icra etmiş olduk. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkür, sabahın o saatinde uykulu gözlerle camiye gelen çocuklarımıza. Onlar en güzelini hak ettiler. Anne ve babalarına da gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ediyorum. İyi günde kullanmalarını temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" şeklinde konuştu.

Bisikletlerini teslimatı SMS ile bildirilecek

Başkan Altay, bisikletlerin kurulumlarının ücretsiz olarak servislerde gerçekleştirileceğini belirterek, "Bisikletleri hangi gün nerede teslim edeceğimizi de çocuklarımıza SMS aracılığıyla iletmiş olacağız. Ailelerimiz bunu takip ederlerse bisikletlerini hangi saatte, hangi camiden alacaklarını ve nerede kuracaklarını da öğrenmiş olacaklar. Bu hizmeti de çocuklarımıza ücretsiz olarak sunuyoruz. Ayrıca Türkiye'nin en önemli bisiklet markalarından birisini Konya'mıza kazandırmış olduk. Ben emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma da teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah" ifadelerini kullandı.

Programa katılan Konya İl Müftüsü Ali Öge ise, "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi" çerçevesinde bisikletlerine kavuşan çocukların büyük sevinç yaşadığını belirterek, "Yavrularımız sabah namazına devam ettiler. Anneleriyle, babalarıyla, aileleriyle birlikte geldiler. Aileleriyle birlikte sabah namazı motivasyonu gerçekleşti. Bisiklet, kitap, tablet bir teşviktir. Bunlar, öğrencilerimize, yavrularımıza, geleceğimizi garantiye almak için bir teşviktir. Dolayısıyla bu noktada yardımlarını esirgemeyen, Konya farkını ortaya koyan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyorum. Tabii burada en büyük teşekkür yavrularımıza. Camilerimizi şenlendirdiler. Biz bir yıl boyunca 5 vakit onları camiye davet ediyoruz, bekliyoruz. Biz de bu projede imam arkadaşlarımızla 3 bin 500 camimizde yer aldık. Ne kadar memnun olduğumu ifade etmekte zorlanıyorum" diye konuştu.

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a "Güle Oynaya Camiye Gel Projesi"nin devam ettirdiği için teşekkür ederek, "Namaz bizim en önemli ibadetlerimizden birisidir. Burada çocuklarımızın bu alışkanlığı kazanmaları, hem namaza hem de camiye devam etmeleri önemli. 40 gün bir şey yapan insan, artık onu devam ettirir. Burada çocuklarımız güzel alışkanlıklar ediniyor. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum. Bugün Karatay'ımızda 5 bin 400 öğrencimiz bisikletiyle bulaşacak. Organizasyonu yapan arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Bu geleneğin devam etmesini diliyoruz. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın inşallah. Çocuklarımızı da ve ailelerini tebrik ediyorum" dedi.

Bisikletlerini teslim alan çocuklar, çok mutlu olduklarını belirterek, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'a teşekkür etti. Bisiklet almaya hak kazanan çocuklara dağıtım yapılacak tarihler ve camiler Konya Büyükşehir Belediyesinden gelen SMS ile bildirilecek. Hak sahibi çocukların bisikletlerinin montajı da ücretsiz olarak anlaşmalı servisler tarafından yapılacak. - KONYA