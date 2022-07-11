Konya 2021'de sporcular, 483 madalya için mücadele verecek

Selçuklu Yıldızı ve Meram Çiçekli Madalya!

Konya'da 9-18 Ağustos 2022 tarihleri arasında düzenlenecek olan İslami Dayanışma Oyunları'nda sporcuların başarılarını taçlandıracak madalyaların dizaynı ve sayısı belirlendi. 56 ülkeden turnuvaya katılacak olan sporcular, 24 branşta 483 madalya için mücadele verecek.

Konya 2021 madalyalarının dizaynı ise şu şekilde oluşturuldu:

Arka yüzde ISSF logosu ve oyunların ismi yer alırken dış çerçeve, ön yüzde olduğu gibi buğday başağı ile sarmalanmıştır.

Demirören Haber Ajansı / Spor