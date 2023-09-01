Konferans Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Olacak

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup aşamalarındaki rakipleri belli olacak. Ayrıca Süper Lig'de Kasımpaşa - Trabzonspor ve Rizespor - Fatih Karagümrük maçları oynanacak. Galatasaray ise Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.