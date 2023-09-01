Konferans Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Olacak
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup aşamalarındaki rakipleri belli olacak. Ayrıca Süper Lig'de Kasımpaşa - Trabzonspor ve Rizespor - Fatih Karagümrük maçları oynanacak. Galatasaray ise Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
KONFERANS LİGİ'NDEKİ TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
15.30 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup aşamalarındaki rakipleri belli olacak.
SÜPER LİG
21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor
21.00 Rizespor - Fatih Karagümrük
GALATASARAY
11.30 Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
17.00 Galatasaray kafilesi, Gaziantep'e gidecek.
18.00 Kafilenin, şehirde karşılanması.
FENERBAHÇE
Sarı-lacivertlilerde MKE Ankaragücü maçının çalışmaları başlayacak.
BEŞİKTAŞ
11.30 Siyah-beyazlı ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak
AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR
İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer dönemi sona erecek.
BİRİNCİ LİG
21.00 Adanaspor - Kocaelispor
FİLENİN EFELERİ
16.00 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Romanya ile mücadele edecek.
FİLENİN SULTANLARI
18.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Yarı Finali'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek.
TENİS
Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda tekler ve çiftler kategorilerinde final maçları oynanacak.