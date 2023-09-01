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Konferans Ligi'ndeki Temsilcilerimizin Rakipleri Belli Olacak

Spor Haberleri

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup aşamalarındaki rakipleri belli olacak. Ayrıca Süper Lig'de Kasımpaşa - Trabzonspor ve Rizespor - Fatih Karagümrük maçları oynanacak. Galatasaray ise Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

KONFERANS LİGİ'NDEKİ TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

15.30 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın grup aşamalarındaki rakipleri belli olacak.

SÜPER LİG

21.00 Kasımpaşa - Trabzonspor

21.00 Rizespor - Fatih Karagümrük

GALATASARAY

11.30 Sarı-kırmızılı ekip, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

17.00 Galatasaray kafilesi, Gaziantep'e gidecek.

18.00 Kafilenin, şehirde karşılanması.

FENERBAHÇE

Sarı-lacivertlilerde MKE Ankaragücü maçının çalışmaları başlayacak.

BEŞİKTAŞ

11.30 Siyah-beyazlı ekip, Sivasspor maçı hazırlıklarına başlayacak

AVRUPA'DA TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR

İngiltere, Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinde transfer dönemi sona erecek.

BİRİNCİ LİG

21.00 Adanaspor - Kocaelispor

FİLENİN EFELERİ

16.00 A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası D Grubu ikinci maçında Romanya ile mücadele edecek.

FİLENİN SULTANLARI

18.00 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası Yarı Finali'nde İtalya ile karşı karşıya gelecek.

TENİS

Büyükler Türkiye Şampiyonası'nda tekler ve çiftler kategorilerinde final maçları oynanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

UEFA Avrupa Konferans Ligi Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş Spor Haberler

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