Konferans Ligi'nde hedef son 16! Başakşehir-Hearts maçında ilk 11'ler belli oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 6. hafta maçında Başakşehir, sahasında Hearts'i konuk ediyor. Saat 18.30'da oynanacak mücadeleyi Gürcü hakem Goga Kikacheishvili yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Uefa Avrupa Konferans Ligi A Grubu altıncı ve son hafta maçında Medipol Başakşehir, İskoçya'nın Hearts takımıyla sahasında karşılaşacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Fiorentina'nıın sonucuna bakmaksızın grubunu lider bitirerek adını son 16 turuna yazdıracak.

EKSİKLER

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları bulunan Mahmut Tekdemir ve Lucas Biglia, bu mücadelede forma giyemeyecek. UEFA listesinde yer almayan Philippe Keny'nin de bu mücadelede oynama şansı bulunmuyor.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caiçara, Duarte, Ndayishimiye, Lima, Ömer Ali, Berkay, Aleksic, Deniz Türüç, Mounir, Okaka

Hearts: Gordon, Atkinson, Sibbick, Neilson, Smith, Cochrane, Smith, Devlin, Grant, Forrest, Henderson