Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Konaklı sporculara futbol sahası sözü verdi

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Futbol Antrenörleri Derneği ve Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu ziyaretinde Konaklı sporculara futbol sahası sözü verdi. Özellikle amatör sporda antrenman alanı eksiği olduğunu gördüklerini ve bu konuya çözüm getirmek için harekete geçtiklerini dile getiren Başkan Batur, "Halkapınar'daki mevcut sahamızın karşısında bir alanımız var. Keşfini hazırlattık, her şeyiyle hazır. Yirmi gün içerisinde ihaleye çıkıyorum ve yepyeni iki saha yapıyorum" dedi.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur,Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği İzmir Şubesi (TÜFAD) ile İzmir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nu (AKSKF) ziyaret ederek Konak spor camiasının nabzını tuttu. TÜFAD İzmir Şubesi Başkanı Kadri Yatkın, İzmir AKSKF Başkanı Efkan Muhtar ve kulüp temsilcileriyle bir araya geldiği ziyaretlerde Başkan Batur'a CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, Yeşilova Spor Kulübü Başkanı ve CHP Konak İlçe eski Başkanı Akın Küçükoğullarından ile Konak Belediyesi Meclis Üyeleri de eşlik etti. Sporcuların ihtiyaç ve taleplerini birinci elden dinleyen Başkan Batur, amatör sporda en büyük ihtiyacın, antrenman sahası olduğunu tespit ettiklerini ifade ederek kente yeni sahalar kazandırmak için harekete geçtiklerini vurguladı.

BAŞKAN BATUR YENİ SAHALAR İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Sporcu kökenli olan Başkan Batur, sporun insanları kaynaştıran, dostluk ve kardeşliği yaşatan yönüne dikkat çekti. Konak'ta sporun ve sporcunun gelişmesi, genç sporcular yetişmesi için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarına vurgu yapan Başkan Batur, Konak Belediyesi'ne ait mevcut sahaları geliştireceklerini söylerken yeni yapılacak sahaların da müjdesini verdi. Başkan Batur, Zafertepe'deki Tarık Gencay Tesislerini yenileyerek tesise bir halı saha daha kazandıracaklarını; Halkapınar'da ise iki yeni saha yapacaklarını belirttiği sözlerini şöyle sürdürdü:

"Halkapınar'daki sahamızın karşısında bir alanımız var. Keşfini hazırlattık, her şeyiyle hazır. Yirmi gün içerisinde ihaleye çıkıyorum ve yepyeni iki saha yapıyorum. Futbolun insanları kaynaştıran, arkadaş kazandıran, kardeşlik oluşturan bir özelliği var. Sporun olduğu yerde dostluk var, arkadaşlık var.Bugün de futboldan gelen o dostluğu yaşadık. Hem Tüfad hem Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu, Konak Belediyesi olarak birlikte çalışmalar ürettiğimiz bir kurumlar.Konak Belediyesi olarak Konak'taki amatör futbol kulüpleriyle çok iyi bir çalışma düzeyi yakaladık. Maddi problemlerinin çözülmesinde bir nebze de olsa katkı sunmaya çalışıyoruz. Federasyon katkı payı olsun, malzeme yardımı olsun, nakdi destek olsun her türlü ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz.Konak'ta yeni sporcular yetişmesi, sporun gelişmesi için çalışmaktan vazgeçmeyeceğiz."