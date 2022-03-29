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Komisyon önünde ter döken sporcular yeni kuşaklarına kavuştu

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Komisyon önünde ter döken sporcular yeni kuşaklarına kavuştu

Eskişehir Ay Spor Kulübü'nde düzenlenen Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı başarıyla tamamlandı.

ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Ay Spor Kulübü'nde düzenlenen Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı başarıyla tamamlandı.

Eskişehir'de 31 sporcunun katılımıyla 2022 yılı 1'inci Dönem Kick Boks Kuşak Terfi Sınavı yapıldı. Ay Spor Kulübü Başkanı Tolga Aygün kontrolünde düzenlenen sınavda, 8-35 yaş arasındaki sporcular ter döktü. Komisyon önünde yeteneklerini sergileyen sporcular, bir üst kuşağa geçmeye hak kazandı. Önümüzdeki süreçte daha fazla sporcuyu kick boks branşıyla buluşturmayı hedeflediklerini belirten Başkan Aygün, sınavı tamamlayan sporculara belgelerini vererek tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Komisyon önünde ter döken sporcular yeni kuşaklarına kavuştu

Komisyon önünde ter döken sporcular yeni kuşaklarına kavuştu

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kick Boks, Eskişehir, Spor, Haberler

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