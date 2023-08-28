Komandolardan cadde ortasında zeybek gösterisi

ELAZIĞ - Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramında düzenlenecek kutlama programının provası Malatya Caddesi'nde yapıldı. Prova çerçevesinde Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı komandoların harmandalı zeybeği göz kamaştırdı.

Elazığ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı dolaysıyla düzenlenecek olan geçit töreninin provası gerçekleştirildi. Kentin en işlek caddelerinden biri olan Malatya Caddesi trafiğe kapatıldı. Çok sayıda askeri araç ve polis ekibi yerini aldıktan sonra tören provası gerçekleştirildi. Caddeden geçen vatandaşlar da provayı izledi. Jandarma Komando Tabur Komutanlığına bağlı komandolar ise prova çerçevesinde zeybek sonra gösterisiyle göz kamaştırdı. Zeybek gösterisi sırasında açılan Türk bayrağı büyük alkış topladı.