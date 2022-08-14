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Kolu kırılan Visca ameliyat oldu

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Kolu kırılan Visca ameliyat oldu

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında sol kolu kırılan Edin Visca'nın ameliyat olduğunu açıkladı.

Trabzonspor, Atakaş Hatayspor maçında sol kolu kırılan Edin Visca'nın ameliyat olduğunu açıkladı.

Süper Lig'in 2'nci haftasında Atakaş Hatayspor'la sahasında karşılaşan Trabzonspor'da maçta sol kolunda pazu kemiği kırılan Edin Visca ameliyat oldu. Trabzonspor Kulübü, kanat oyuncusu Visca'nın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. Trabzonspor'dan yapılan açıklamada, Visca'nın genel durumunun iyi olduğu ve rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanılması planlandığı belirtildi.Geçtiğimiz sezon devre arasında bordo mavili takıma katılan Boşnak yıldız, yeşil sahalardan 3 ay uzak kalacak.


Demirören Haber Ajansı / Selay Saykal - Spor

Trabzonspor Edin Visca Hatayspor Spor Haberler

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