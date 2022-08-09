- Kolovetsios: "Kafamızda 3 puanı almak var" Cardoso: "Bu maçta 3 puanı almak bizim için çok önemli" Kayserisporlu futbolcularından Dimitrios Kolovetsios, İstanbulspor maçıyla ilgili, "Kafamızda 3 puanı almak var" derken, Miguel Cardoso ise, "Bu maçta 3 puanı almak bizim için çok önemli" dedi.

- Kolovetsios: "Kafamızda 3 puanı almak var"

Cardoso: "Bu maçta 3 puanı almak bizim için çok önemli"

KAYSERİ - Kayserisporlu futbolcularından Dimitrios Kolovetsios, İstanbulspor maçıyla ilgili, "Kafamızda 3 puanı almak var" derken, Miguel Cardoso ise, "Bu maçta 3 puanı almak bizim için çok önemli" dedi.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ligin 2. Haftasında sahasında ağırlayacağı İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü. Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Çağdaş Atan yönetiminde antrenman yapan futbolcular, düz koşunun ardından ısınma hareketleri yaptı.

Kolovetsios: "Kafamızda 3 puanı almak var"

Antrenman öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kayserisporlu futbolcu Dimitrios Kolovetsios, "Bence çok iyi bir oyun oynadığımızı söyleyebilirim. Çok iyi bir performans ortaya koyduk. Hocamızın bize antrenmanlarda söylediği gösterdiği planı uygulamaya çalıştık. Ben ce daha fazlasını almayı hak etmiştik. Bazı önemli gol fırsatlarını değerlendiremedik. Bence Kayserispor taraftarı, gösterdiğimiz efordan ve çabadan dolayı mutludur. Artık o maç bitti. Arkamızda bırakıyoruz ve önümüzdeki maça odaklanıyoruz. Hocamızla normal zamanda nasıl çalıştıysak bu haftada öyle çalışacağız. Taktiğimizi ve planımızı daha iyi bir hale getirmeye çalışacağız. Tabi ki aklımızdan, kafamızda 3 puanı almak var. Yani konsantrasyonuz ve bütün düşünce, davranışlarımız bu maçta 3 puanı almak üzere olacak" ifadelerini kullandı.

Cardoso: "Bu maçta 3 puanı almak bizim için çok önemli"

Miguel Cardoso ise, "İstanbulspor maçına dün hazırlanmaya başladık. Bu maçta 3 puanı almak bizim için çok önemli. Biliyorsunuz Beşiktaş'a karşı iyi bir oyun oynadık ama maalesef son dakikada yediğimiz golle mağlup olduk. Artık bunu bıraktık, arkamızda kaldı. Şimdi önümüzde İstanbulspor maçı var. Bu maça en iyi şekilde hazırlanıp, aklımızda 3 puanı almak var" dedi.