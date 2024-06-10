Köln Stadı, EURO 2024'te 5 maça ev sahipliği yapacak

Köln Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Toplam 10 şehir ve statta gerçekleştirilecek EURO 2024'ün ev sahiplerinden biri de Köln kentindeki Köln Stadı olacak. Şampiyonadaki 5 maç bu statta oynanacak.

Stadyum grup aşamasında 4, son 16 turunda ise bir maç için kapılarını açacak. Stattaki maç planlaması şöyle:

15 Haziran: Macaristan-İsviçre

19 Haziran: İskoçya-İsviçre

22 Haziran: Belçika-Romanya

25 Haziran: İngiltere-Slovenya

30 Haziran: Son 16 turu

Tarihi

Köln Stadı, 16 Eylül 1923 tarihinde açıldı.

Bundesliga ekiplerinden FC Köln'ün maçlarını oynadığı stadın yapımının tamamlandığı yıllarda şehir, spor aktivitelerinde ön plana çıkmaya başladı.

Birçok önemli maça ev sahipliği yapan stadyumda ilk uluslararası müsabaka 20 Kasım 1927'de Almanya ile Hollanda arasında oynandı ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Alman Milli Takımı'nın maçlarında toplamda 19 kez tercih ettiği stat, günümüzde 50 bin 374 kapasiteye sahip. Uluslararası müsabakalarda 46 bin 134 kişinin yer aldığı stat, EURO 2024'te ise 43 bin kişiyi ağırlayacak.

Önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı

Köln Stadı, 100 yılı aşkın tarihinde birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yaptı.

2006 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan statlar arasında yer alan Köln Stadı, 2005 yılında Almanya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası maçlarında da tercih edildi.

Birçok önemli Avrupa Kupası maçının oynandığı stadyum, 15 Mart 1989 günü Galatasaray'ın cezası nedeniyle Türkiye'de oynayamadığı UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalindeki Monaco karşılaşmasında da kullanılmıştı.

Türkiye Süper Kupası oynandı

Köln Stadı, Türkiye Süper Kupası müsabakasına da ev sahipliği yaptı.

Son yenilenmenin 2004 yılında yapıldığı stadyumda 2007 TFF Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşmıştı.

Söz konusu müsabakayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürmüştü.

2020 UEFA Avrupa Ligi Finali için de Köln Stadı tercih edildi

UEFA, 2020 Avrupa Ligi Finali'ni Köln Stadı'nda oynatmıştı.

Kovid 19 nedeniyle Polonya'nın Gdansk kentindeki Energa Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan 2020 UEFA Avrupa Ligi Finali, Köln Stadı'na alınmıştı.

Söz konusu müsabakada İspanya'nın Sevilla ekibi, İtalya'nın Milan takımını 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.