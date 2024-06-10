Üye Girişi
Haberler

Köln Stadı, EURO 2024'te 5 maça ev sahipliği yapacak

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Köln Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak. Stadyum grup aşamasında 4, son 16 turunda ise bir maç için kapılarını açacak.

Köln Stadı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) 5 karşılaşmaya ev sahipliği yapacak.

Futbolda Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli organizasyonu, 14 Haziran-14 Temmuz tarihlerinde Almanya'da düzenlenecek. Toplam 10 şehir ve statta gerçekleştirilecek EURO 2024'ün ev sahiplerinden biri de Köln kentindeki Köln Stadı olacak. Şampiyonadaki 5 maç bu statta oynanacak.

Stadyum grup aşamasında 4, son 16 turunda ise bir maç için kapılarını açacak. Stattaki maç planlaması şöyle:

15 Haziran: Macaristan-İsviçre

19 Haziran: İskoçya-İsviçre

22 Haziran: Belçika-Romanya

25 Haziran: İngiltere-Slovenya

30 Haziran: Son 16 turu

Tarihi

Köln Stadı, 16 Eylül 1923 tarihinde açıldı.

Bundesliga ekiplerinden FC Köln'ün maçlarını oynadığı stadın yapımının tamamlandığı yıllarda şehir, spor aktivitelerinde ön plana çıkmaya başladı.

Birçok önemli maça ev sahipliği yapan stadyumda ilk uluslararası müsabaka 20 Kasım 1927'de Almanya ile Hollanda arasında oynandı ve müsabaka 2-2 eşitlikle sona erdi.

Alman Milli Takımı'nın maçlarında toplamda 19 kez tercih ettiği stat, günümüzde 50 bin 374 kapasiteye sahip. Uluslararası müsabakalarda 46 bin 134 kişinin yer aldığı stat, EURO 2024'te ise 43 bin kişiyi ağırlayacak.

Önemli organizasyonlara ev sahipliği yaptı

Köln Stadı, 100 yılı aşkın tarihinde birçok önemli müsabakaya ev sahipliği yaptı.

2006 FIFA Dünya Kupası'nda kullanılan statlar arasında yer alan Köln Stadı, 2005 yılında Almanya'da düzenlenen FIFA Konfederasyonlar Kupası maçlarında da tercih edildi.

Birçok önemli Avrupa Kupası maçının oynandığı stadyum, 15 Mart 1989 günü Galatasaray'ın cezası nedeniyle Türkiye'de oynayamadığı UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası çeyrek finalindeki Monaco karşılaşmasında da kullanılmıştı.

Türkiye Süper Kupası oynandı

Köln Stadı, Türkiye Süper Kupası müsabakasına da ev sahipliği yaptı.

Son yenilenmenin 2004 yılında yapıldığı stadyumda 2007 TFF Süper Kupa maçında Fenerbahçe ile Beşiktaş karşılaşmıştı.

Söz konusu müsabakayı 2-1 kazanan Fenerbahçe, kupayı müzesine götürmüştü.

2020 UEFA Avrupa Ligi Finali için de Köln Stadı tercih edildi

UEFA, 2020 Avrupa Ligi Finali'ni Köln Stadı'nda oynatmıştı.

Kovid 19 nedeniyle Polonya'nın Gdansk kentindeki Energa Gdansk Stadı'nda oynanması planlanan 2020 UEFA Avrupa Ligi Finali, Köln Stadı'na alınmıştı.

Söz konusu müsabakada İspanya'nın Sevilla ekibi, İtalya'nın Milan takımını 3-2 yenerek kupaya uzanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

Köln Spor Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde 'İngiliz modeli' var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sigaraya karşı yeni kanun sinyali! Gündemde "İngiliz modeli" var

 Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

Ali Koç'un kongredeki ceket hassasiyeti akıllara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı getirdi

 Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Avrupa Parlamentosu seçiminden lider çıkan Le Pen: Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 10 Haziran altın fiyatları yükseldi mi? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri açıklandı mı? Öğretmen ataması sözlü sınav yerleri nasıl öğrenilir? Murat Övüç gelini kim? Murat Övüç gelinine kaç kilo altın taktı? Emeklilere bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman başlayacak? Emekli bayram ikramiyesi ne kadar? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 10 HAZİRAN | Baraj doluluk oranı yüzde kaç? İstanbul barajlarında son durum nedir? ''Mültecilerin tamamını evlerine göndereceğiz!'' Marine Le Pen kimdir? Marine Le Pen açıklamasında ne dedi? Okullar ne zaman kapanıyor, MEB 2024 yaz tatili ne zaman başlıyor? Karneler ne zaman verilecek, yaz tatili kaç gün sürecek? Polonya - Türkiye hazırlık maçı ne zaman, saat kaçta? Polonya - Türkiye maçı hangi kanalda? #9917 Üniversite tercihleri ne zaman, kaç gün sürecek? 2024 ÖSYM YKS tercih kılavuzu! Üniversite taban puanı, sıralama ve kontenjanlar açıklandı mı? YKS 2024 soruları yayınlandı mı? YKS 2024 çıkmış sorular! TYT-AYT-YDT soruları yayınlandı mı? Bahar 16. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar yeni bölüm fragmanı izleme linki var mı? BAHAR FRAGMAN İZLE #128250 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ BUGÜN MÜ YATACAK? Emekli Kurban Bayramı ikramiyesi ne zaman verilecek? GELİNİM MUTFAKTA 10 HAZİRAN 2024 CANLI İZLE #128105 Gelinim Mutfakta yeni bölüm tanıtımı yayınlandı mı? CNBC-e Türkiye ne zaman açılacak? CNBC-e neden kapanmıştı? Fransa'da aşırı sağcılar seçim zaferine tepki gösterdi! Fransa'da ne oldu?
Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi

Akıllara durgunluk veren olay! Eşinin ağaçtan düştüğünü duyan kadın fenalaşarak can verdi
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title