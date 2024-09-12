Kocatepe Görme Engelliler Spor Kulübü 2. Lig'e yükseldi

Kocatepe Görme Engelliler Spor Kulübü 2. Lig yolunda büyük başarıya imza attı.

Afyonkarahisar'ı temsil eden Kocatepe Görme Engelliler Spor Kulübü, Goalball 3. Lig 2. Devre Müsabakaları'nda gösterdiği üstün performansla dikkat çekti. 3 - 7 Eylül tarihleri arasında Adıyaman'da düzenlenen müsabakalarda Kocatepe Görme Engelliler Spor Kulübü, 9 maçtan 6 galibiyet ve 1 beraberlik elde ederek 2. sırada yer aldı ve bir üst lig olan 2. Lige yükselmeyi başardı. - AFYONKARAHİSAR