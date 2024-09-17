Kocasinan Yemlihaspor Yeni Sezona Transfer Bombalarıyla Girdi

Kayseri 1. Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor, ligin başlamasına kısa bir süre kala yaptığı transferler ile dikkat çekti.Mor-beyazlı takım dış transferde 7 isim ile anlaşırken, iç transferde de 1 isim ile anlaşmaya vardı.

Bu sezon Antrenör olarak deneyimli isim Fehmi Börekçi ile anlaşarak sezonu açan Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor, transfere hız verdi. Mor-beyazlı takım dış transferde 7, iç transferde ise bir imza attırdı. Bu sezon şampiyonluk parolası ile sezona başlayacak olan ekip, Cırgalanpor'dan KadirKoçer, Yeni Mahalle Yeni Ufuklar'dan Murat Çadır, Alsancakspor'dan Oğuzhan Ceylan, Gençlerbirliği'nden BatuhanSivritepe, Fevzi Çakmakspor'dan Burak Usta, Erciyesgücü FK'dan MehmetBaykay ve Özvatan Gençlikspor'dan Erkan Kızıltan'ı renklerine bağladı. İç transferde ise Mustafa Deliduman ile yeniden anlaşmaya varıldı.

Kocasinan Yemlihaspor, 5-6 Ekim tarihlerinde başlayacak olan Kayseri 1. Amatör Küme'de ilk hafta maçını Talas Anayurtspor ile oynayacak. - KAYSERİ