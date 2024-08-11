Kocasinan Yemlihaspor, Antrenör Fehmi Börekçi ile Anlaştı

Kayseri Birinci Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Yemlihaspor, yeni sezon öncesinde Antrenör Fehmi Börekçi ile anlaştı.Mor-Beyazlı takımda hedef yeniden Süper AmatörKüme'ye dönmek olarak belirlendi.

Geçtiğimiz sezon genç kadrosu ile son haftaya kadar ligde kalma mücadelesi veren Kocasinan Yemlihaspor, son haftada aldığı sonuç ile Birinci Küme'yü düşmüştü. Mor-Beyazlı takım yeni sezon yapılanmasına erken başladı.KulüpBaşkanı Ahmet Adıbelli, yeni sezon öncesinde Antrenör Fehmi Börekçi ile anlaştıklarını duyurdu. KayserisporAltyapısında uzun süre futbol oynayan daha sonra ise antrenör ve yönetici olarak bir çok kulüpte görev yapan Fehmi Börekçi'nin yardımcılığını ise takımın eski oyuncularından HüseyinPekşan yapacak.

Kulüp Başkanı Ahmet Adıbelli yaptığı açıklamada; "Fehmi Börekçi ile birlikte yeni bir yapılanmaya gidiyoruz.Hedefimiz Kayseri Birinci AmatörKüme'de şampiyon olarak daha güçlü bir şekilde SüperAmatör Küme'ye dönmek.Transfer çalışmalarımız ise devam ediyor" dedi. - KAYSERİ