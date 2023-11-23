Kocasinan Şimşekspor Zirveye Ortak Oldu

Kocasinan Şimşekspor, hafta sonu 4-3 kazandığı Erciyes Esen Makina FK maçı ile puanını 13'e çıkarttı.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubunda zirve kızıştı. Her geçen hafta büyük heyecana sahne olan A grubunda ilk 5 takım iddiasını sürdürüyor. Ligin 7. haftasında Vali Muammer Güler Stadında rakibi Erciyes Esen Makina FK'yi 4-3 yenen Kocasinan Şimşekspor puanını 13'e yükseltti ve zirveye ortak oldu. Geçen sezon Play-Off oynayan sarı siyahlılar, bu sezon da sezonu ilk iki takım arasında bitirmeyi hedefliyor. Geride kalan 7. haftada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alan Kocasinan Şimşekspor hedefine adım adım ilerliyor.

Kocasinan Şimşekspor ligin 8. haftasında Cumartesi günü Argıncık Stadı 2 Nolu saat 16.00'da Kocasinan Yemlihaspor ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ