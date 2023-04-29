Üye Girişi
Haberi Paylaş
Kocasinan Şimşekspor U-18 takımı namağlup şampiyon

Kocasinan Şimşekspor U-18 takımı namağlup şampiyon

Spor Haberleri

Kocasinan Şimşekspor U-18 takımı Kayseri şampiyonu oldu.

Kocasinan Şimşekspor U-18 takımı Kayseri şampiyonu oldu. 2022-2023 sezonu U-18 Liginde heyecan tamamlandı. Final müsabakalarında rakipleri geçen Kocasinan Şimşekspor ve Kayseri Atletikspor takımları Kayseri'yi U18 Türkiye Şampiyonasında temsil edecekler.

U-18 Ligini namağlup tamamlayarak Kayseri şampiyonu olan Kocasinan Şimşekspor'da büyük sevinç hakim. Oyuncularını yürekten kutladığını belirten Kocasinan Şimşekspor U18 Antrenörü Şuayip Ceyhan yaptığı açıklamada, "U18 takımımız U18 Liginde oynadığı 23 maçta 23 galibiyet alarak Kayseri şampiyonu oldu ve U18 Türkiye Şampiyonasına gitmeyi hak eden takımımı yürekten kutluyorum. Bu duyguyu bizlere yaşattıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Unutulmaz bir sezonun ardından artık önümüzde U18 Türkiye şampiyonluğu var. Şampiyona da ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocasinan Türkiye Kayseri Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title