Kocasinan Şimşekspor Play-Off'ta Liderliğini Sürdürüyor
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turunda 3. hafta maçları sonucunda Kocasinan Şimşekspor, oynadığı 3 maçı kazanarak liderliğini korudu. Esen Metalspor ikinci sırada yer alırken, Özvatanspor ve Hacılar Erciyesspor haftayı mağlubiyetle kapattı.
Kayseri Süper Amatör Küme'nin şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off turunda Kocasinan Şimşekspor liderliğini sürdürüyor.
Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 3.hafta maçları oynandı. Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor maçlarını kazanırken Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor ise haftayı mağlubiyetle noktaladı.
Play-Off turunda oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan toplayan Kocasinan Şimşekspor, liderlik koltuğunda bulunurken 6 puanı bulunan Esen Metalspor ise ikinci sırada yeralıyor.
Play-Off grubu 4. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Özvatanspor, Esen Metalspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaşacak. - KAYSERİ