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Kocasinan Şimşekspor Play-Off'ta Liderliğini Sürdürüyor

Kocasinan Şimşekspor Play-Off'ta Liderliğini Sürdürüyor
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Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turunda 3. hafta maçları sonucunda Kocasinan Şimşekspor, oynadığı 3 maçı kazanarak liderliğini korudu. Esen Metalspor ikinci sırada yer alırken, Özvatanspor ve Hacılar Erciyesspor haftayı mağlubiyetle kapattı.

Kayseri Süper Amatör Küme'nin şampiyonunu belirleyecek olan Play-Off turunda Kocasinan Şimşekspor liderliğini sürdürüyor.

Kayseri Süper Amatör Küme Play-Off turu 3.hafta maçları oynandı. Kocasinan Şimşekspor ile Esen Metalspor maçlarını kazanırken Özvatanspor ile Hacılar Erciyesspor ise haftayı mağlubiyetle noktaladı.

Play-Off turunda oynadığı 3 maçı da kazanarak 9 puan toplayan Kocasinan Şimşekspor, liderlik koltuğunda bulunurken 6 puanı bulunan Esen Metalspor ise ikinci sırada yeralıyor.

Play-Off grubu 4. haftasında Kocasinan Şimşekspor ile Özvatanspor, Esen Metalspor ile Hacılar Erciyesspor karşılaşacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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