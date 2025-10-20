Haberler

Kocasinan Şimşekspor, Kahta 02spor'a Farklı Kaybetti

Kocasinan Şimşekspor, Kahta 02spor'a Farklı Kaybetti
Güncelleme:
Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, sahasında Kahta 02spor'a 4-0 mağlup oldu. Kahta 02spor, bu sonuçla grup liderliğine yükseldi.

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, sahasında Kahta 02spor'a farklı mağlup oldu.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta bulunan Kocasinan Şimşekspor, ligin 2. haftasında evinde mağlup oldu. Sümer Stadı'nda Adıyaman ekibi Kahta 02spor'u konuk eden sarı-siyahlılar, rakibine 4-0 yenildi. Konuk ekibin gollerini ilk yarıda Erkan Nazlı, Hayri Kıcıkoğlu, Abdulkadir Özdemir ve Faruk Sağlık kaydetti.

Kocasinan Şimşekspor, bu mağlubiyet ile 3 puanda kalırken Kahta 02spor ise 6 puana ile grup liderliğine yükseldi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
