Kocasinan Şimşekspor, Kahramanmaraş'ta Galibiyet Peşinde

Bölgesel Amatör Lig (BAL) ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, Kahramanmaraş deplasmanında Onikişubatspor ile karşılaşacak.

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup'ta bulunan Kocasinan Şimşekspor, bu hafta deplasmanda Onikişubatspor ile oynayacağım müsabakadan galibiyet alarak ayrılmak istiyor. Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet 2 mağlubiyet alan sarı siyahlı ekip, haftayı karlı kapatmak istiyor.

Onikişubatspor ile Kocasinan Şimşekspor arasındaki müsabaka 9 Kasım Pazar günü oynanacak. Maçın başlama saati ise 14: 00 olarak açıklandı. - KAYSERİ