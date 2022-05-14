Kocasinan Şimşekspor galibiyetle başladı - Haberler

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Kocasinan Şimşekspor galibiyetle başladı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Kocasinan Şimşekspor galibiyetle başladı

U18 Ligi'nde mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, Türkiye Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - U18 Ligi'nde mücadele eden Kocasinan Şimşekspor, Türkiye Şampiyonası'na galibiyetle başladı.

U18 Türkiye Şampiyonasında Kayseri'yi Nevşehir grubunda temsil eden Kocasinan Şimşekspor, dün ilk maçına çıktı. Nevşehir'de oynadığı ilk maçında Kırşehir ekibi Mucurgücü'nü 4-0 yenen Kocasinan Şimşekspor, şampiyonaya iyi bir başlangıç yaptı. Rakibi karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan sarı siyahlılar ikinci yarıda bulduğu 3 golle sahadan 4-0'lık net bir sonuçla ayrıldı. Maç sonu büyük sevinç yaşayan Kocasinan Şimşekspor U18 takımı bugün ikinci maçında Adana Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek.

Adana ekibini de yenerek 2'de 2 yapıp final oynamak isteyen Kayseri ekibinde moraller üst seviyede. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Spor

Kocasinan, Nevşehir, Kayseri, Türkiye, Spor, Haberler

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