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Kocasinan Şimşekspor, Erciyes Esen Makina FK'yi 2-0 Mağlup Etti

Kocasinan Şimşekspor, Erciyes Esen Makina FK'yi 2-0 Mağlup Etti
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Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda Kocasinan Şimşekspor, ligin 5. haftasında Erciyes Esen Makina FK'yi 2-0 yenerek zirve mücadelesine devam etti.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu'nda ligin 5. haftasında zirveyi yakından ilgilendiren maçta Kocasinan Şimşekspor rakibi Erciyes Esen Makina FK'yi ikinci yarıda bulduğu goller ile 2-0 mağlup etti.

Stat: Vali Muammer Güler Stadı

Hakemler: Hacı Güvertli, İbrahim Bayram, Kazım Enes Çona

Kocasinan Şimşekspor: Ali Özkan, Uğur Taşpınar, Mertcan Babayiğit, Berat Topal, Bulut Akbaş, Fatih Atik, Mehmet Tek (İzzet Karagül dk. 72), Furkan Ulus (Naim Can Göksoy dk. 82) Mecit Kaan Ateş (Cengiz Eşme dk. 62), Hüseyin Barış Temizyürek

Erciyes Esen Makina FK: Erman Sarı, İsmail Dayı, Mehmet Bayram, Halil Yozgat, Yunus Öztürk, Ramazan Durdu (Mustafa Erginer dk. 80), Latif Aydemir (Safa Fırat dk. 59), Selim Yağmur (Beytullah Özcan dk. 80), Mehmet Akif Gürkan (Muhsin Gürhan dk. 68), Samet Türk (M. Fatih Demirezen dk. 46), Emre Özden

Goller: Hüseyin Barış Temizyürek (dk. 53), Cengiz Eşme (dk. 81) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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