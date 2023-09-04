Kocasinan Şimşekspor, Develigücüspor'u 7-1 mağlup etti

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, oynadığı son hazırlık maçında BAL ekiplerinden Develigücüspor'u 7-1 mağlup etti.

Kayseri Süper Amatör Küme A Grubu'nda Erciyes Esen Makina, Kocasinan Yemlihaspor, Kayseri Yolspor, Kocasinan Ülküspor, Argıncıkspor, Sarıoğlanspor ve Yahyalıspor ile birlikte zirve mücadelesi verecek olan Kocasinan Şimşekspor, ligdeki ilk maçını Yahyalıspor ile oynayacak. Lig öncesi hazırlıklarını Antrenör Fatih Atik yönetiminde sürdüren Kocasinan Şimşekspor, hazırlık maçlarında aldığı iyi sonuçlar ile dikkat çekiyor. Hazırlık maçlarında oynadığı rakiplerini farklı sonuçlarla mağlup eden Kocasinan Şimşekspor, son olarak Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Develigücüspor'u mağlup etti.

BAL Ligi ekibi Develigücüspor'u 7-1 gibi farklı sonuçla mağlup eden Kocasinan Şimşekspor, güçlü kadrosuyla A Grubu'nun şampiyon adayları arasında yer aldı. - KAYSERİ