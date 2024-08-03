Kocasinan Şimşekspor, Bulut Akbaş'ı transfer etti

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kocasinan Şimşekspor, bir transfer daha gerçekleştirdi.

2024-2025 futbol sezonunda iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Kocasinan Şimşekspor, dış transferde kadrosuna önemli isimleri katmaya devam ediyor. Sarı siyahlılar kaleci Ali Özkan ve stoper Bahtiyar Ekici'nin ardından geride kalan sezon Altındağ Akkışlaspor forması giyen orta saha oyuncusu Bulut Akbaş'ı renklerine bağladı.

Kocasinan Şimşekspor Kulübünden yapılan paylaşımda, "Kulübümüze bir transfer daha. 2024-2025 sezonu için kadromuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Takımımız başarılı orta saha oyuncusu Bulut Akbaş'ı renklerimize bağladık. Geçtiğimiz sezon Altındağ Akkışlaspor'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Akbaş, yeni sezon için kulübümüzün forması giyecek. Bulut Akbaş'a aramıza hoş geldiniz diyor, başarılar dileriz" denildi. - KAYSERİ