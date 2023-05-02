Kocasinan Şimşekspor Aksaray'a gitti

U18 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek olan iki takımdan biri olan Kocasinan Şimşekspor, mücadele edeceği grup merkezi olan Aksaray'a hareket etti.

U18 Türkiye Şampiyonası'nda Kayseri'yi temsil edecek olan iki takımdan biri olan Kocasinan Şimşekspor, mücadele edeceği grup merkezi olan Aksaray'a hareket etti.

Kayseri U-18 Ligi'nde şampiyon olan Kocasinan Şimşekspor, 4-7 Mayıs tarihleri arasında oynanacak Türkiye Şampiyonası grup maçları için Aksaray'a hareket etti. Kulüp Tesisleri'nde toplanan kafile karayolu ile Aksaray'a gitti. Maçların başlamasından 2 gün önce grup merkezine giderek, çalışmalarını Aksaray'da sürdürecek olan sarı siyahlı takım grupta Mersin Demirspor, Mersin İçel Yolspor, Konya Meram Kara Kartallarspor, Karaman Başakspor ve Niğde Belediyespor takımları ile karşı karşıya gelecek. - KAYSERİ