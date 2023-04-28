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Kocasinan Şimşekspor: 2Talasgücü Belediyespor: 0

Kocasinan Şimşekspor: 2Talasgücü Belediyespor: 0

Spor Haberleri

Kocasinan Şimşekspor U18 takımı Kayseri şampiyonu oldu.

Kocasinan Şimşekspor U18 takımı Kayseri şampiyonu oldu.

2022-2023 sezonunda U18 Liginde normal sezonu lider olarak tamamlayan Kocasinan Şimşekspor Play-Off finalinde dün Talasgücü Belediyespor'u 2-0 yenerek mutlu sona ulaştı. Kocasinan Şimşekspor aldığı galibiyetle Kayseri'yi Türkiye Şampiyonasında temsil etmeye hak kazandı.

Stat: Argıncık Stadı 1 Nolu Saha

Hakemler: Cem Eray Eşmekaya xx, Serkan Yıldırım xx, Tolga Selvi xx

Kocasinan Şimşekspor U18: Muhammed Enes Yıldız xx, Abdülkadir Söyler xx, Berat Topal xx, Halil Yönlü xx, Karahan Karahan xx, Talha Özyürek xx, Ali Bayram xx, Mustafa Bulut xx, Fikret Arda İbiş xx, Zekeriya Öztaş xx, Arda İlhan xx

Talasgücü Belediyespor U18: Efekan Cınkı x, Mehmet Küpeli x, Hayri Siviş x, Talha Karaevli x, Mehmet Aydemir x, Ömer Kaya x, Resul Oğuz x, Oğuzhan Turan x, Alperen Güler x, Bahadır Sarıçiçekx, Emirhan Gökbaş x

Goller: Zekeriya Öztaş (dk.72), Talha Özyürek (dk.84) (Kocasinan Şimşekspor) - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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