Kocaelisporlu taraftarlardan Bursaspor yenilgisine tepki

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Kocaelispor'un Spor Toto 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor'a 2-1 yenilmesinin ardından taraftarlar tesislerin önünde futbolculara ve yönetime tepki gösterdi.

Bursa'da yapılan maçın ardından kulübün Körfez Brunga Tesisleri'nde toplanan bir grup Kocaelispor taraftarı, takım otobüsünün gelişiyle futbolcuları tezahüratlarla protesto etti.

Yönetimi de istifaya davet eden taraftarlar, uzun süre tesislerin önünde bekledi. Takım otobüsü ve bazı futbolcuların içinde bulunduğu otomobiller, taraftarlar dağıldıktan sonra tesisten ayrıldı.

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Haluk Bozo, gazetecilere yaptığı açıklamada, futbolcuların taraftarın sahada görmek istediği mücadeleyi gösteremediğini savunurken, karşılaşmanın 69. dakikasında kırmızı kart gören futbolcu Semih Karadeniz'i de eleştirdi.

Kulüp yönetiminin kongre kararı alması gerektiğini ifade eden Bozo, "Önümüzde 7 maç var. Bu da 21 puan yapar. Kenetlenip birlik olup, inanarak bu 7 maçtan puanlar alıp ligde kalmayı başarabiliriz. Kocaeli halkı, Kocaelispor taraftarı, takımı buraya kadar tırnaklarıyla getirdi. Bundan sonra da bırakmayacaktır. İnşallah sahamızda kalan maçlarımızı da taraftarımızın desteğiyle kazanıp bu ligde kalacağız." şeklinde konuştu.

Ligde 17. sıradaki Kocaelispor, 33 puanla düşme hattında yer alıyor.