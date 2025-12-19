KocaelisporAntalyaspor maçında seremoni de paylaşıldı

Kocaelispor- Antalyaspor maçı öncesi seremoniye çıkacak çocuk kontenjanının bir bölümünü misafir takıma ayrıldı. Antalyasporlu çocuklar maça Kocaelisporlu oyuncuların elinden tutarak çıktı. Seremonide ayrıca şehit özel harekat polisi Emre Albayrak unutulmadı.

Trendyol Süper Lig'de 17. haftanın açılış maçında Kocaelispor, Antalyaspor'u konuk ediyor. Maç öncesi yapılan seremonide çocuk kontenjanın bir bölümü Antalyasporlu çocuklara ayrıldı. Antalyasporlu minik taraftarlar; Kocaelisporlu oyuncularla birlikte sahaya çıktı. Seremoni sırasında tribünlerde İstanbul'da şehit edilen özel harekat polisi Emre Albayrak'ın fotoğrafının ve adının yer aldığı Türk bayrağı açıldı. - KOCAELİ