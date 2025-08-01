KocaelisporAl-Wydad maçının ardından

Fas ekibi Al-Wydad'ı hazırlık maçında 2-0 yenen Kocaelispor'da oyuncular karşılaşmayı değerlendirdi.

Süper Lig öncesi son hazırlık maçında Kocaelispor, Al-Wydad'ı 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Bruna Petkovic, Jamal Dijksteel ve Yusuf Cihat Çelik basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Petkovic: "Trabzonspor'a karşı elimden gelenin en iyisini yapacağım"

Karşılaşmanın başında alışılagelmiş frikik gollerinden birine daha imza atan Bruno Petkovic, "Bugün en önemli şey kazanmaktı. Çünkü buna alışmamız gerekiyor. Golle de başladığım için taraftarımızın önünde çok sevindim. Hırvat liginden daha iyi bir lige geldim. Burada elimden gelenin en iyisini göstereceğim. Taraftar bütün maç boyunca bizi desteklediler. Gayet güzeldi. Umarım böyle desteklemeye devam ederler. Kendi performansımla ilgili yorum yapamam. Çünkü her zaman takım için elimden gelenin en iyisini yapıyorum. Tabii ki sahada yaptığım hatalar da olacaktır. Hocam gösterdikten sonra o hatalarımı düzeltmeye çalışıyorum" dedi. Geçmişte Trabzonspor'a gitmeyen ve ilk hafta rakip olarak sahaya çıkacak olan Petkovic bununla ilgili soruya ise "Geçmişte olan geçmişte kalmıştır. Şu an buradayım ve bütün odağım Kocaelispor'da. Güçlü rakibe karşı oynayacağız ve ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım" yanıtını verdi.

Dijksteel: "Buraya gelmeden önce çok maçını izledim ve 'gitmeliyim' dedim"

Hazırlık maçında forma giyemeyen oyunculardan Jamal Dijksteeel kulübe gelişi ve camiayla ilgili soruları yanıtladı. Dijksteel, "Burada bulunduğum için mutluyum ve başlamaya hazırım. Herhangi bir sorun yok. Tam olarak hazır olmaya çalışıyorum. Takım arkadaşlarım bugün iyi iş çıkardı. Asıl olan maçı kazanmaktı. Kocaelispor hakkında bilgim var. Nasıl bir kulübe geldiğimin farkındayım. Bugün de taraftarımızı gördüm; çok tutkulu taraftarımız var. Birkaç gün önce gelmeme rağmen aile ortamı var ve çok iyi hissettim. Geçtiğimiz sezon burada oynayan arkadaşım (Yusuf Cihat) vardı, bana burayla ilgili çok bilgi verdi. Ondan dolayı takımın da çok maçını izledim. Kulübün bana ilgisini olduğunu duyduğumda kendi araştırmalarımı yaptım. 'Hemen buraya gitmeliyim' dedim kendime. Cihat ile Hollanda U-20 takımında beraber oynamıştık. Kulübün ilgisinden dolayı ilk onu aradım, bilgi aldım" dedi. Forma numarası seçimiyle ilgili soruya ise kendi için fark etmediğini söyledi.

Yusuf Cihat Çelik: "Gücümüze güç katan transferler yapıldı"

Yusuf Cihat Çelik, "Bence çok güzel bir skor aldık. Öncelikle bizim için kazanmak çok önemli. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Karşımızda gerçekten ülkemizde çok bilinmeyen takım olabilir ama bir ay önce dünya turnuvasında oynamış takım vardı. Çok kaliteli oyuncular var. Güçlü bir oyun sergiledik. Zaten gücümüze güç katan yeni transferler yapıldı. Hepsi bence çok kaliteli, çok değerli oyuncular. Bence bugün lige hazır olduğumuzu gösterdik. Umarım Trabzon deplasmanından puan, puanlarla döneriz" dedi.

"Zaten iyiydik. Üstüne kaliteli oyuncular geldi. Çok güçlü bir takım olacağız"

Kamp sürecini değerlendiren Yusuf Cihat, "25 - 30 gün kamp geçirmek kolay bir şey değil. Ailelerimizden uzağız. Ama bir hedefimiz var. Çok güzel bir kamp süreci geçirdik; yönetime de teşekkür etmek istiyorum. Topuk Yaylası olsun, Kartepe olsun imkanlar çok iyiydi. Çok güzel bir çalışma ortamı vardı. Çok iyiydi. Zaten çok güzel bir takımımız vardı. Onun üstüne kaliteli oyuncular geldi. Çok güçlü bir takım olacağız. Hocamızın ne istediği bence çok belli. Çok net. Biz de onu uygulamaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hocamızın çok net oyun anlayışı var. Ne istediği çok net"

Teknik direktör Selçuk İnan ile ilgili değerlendirmesinde ise Çelik, "Kendi adıma konuşayım. Eski bir orta saha oyuncu olması benim için çok ekstra bir şey. Sürekli bireysel olarak da bizimle ilgileniyor. Oyun anlayışı olarak da çok net bir sistemi var. Ne istediği çok belli. Bence bu sene çok sürpriz bir takım olacağız. Önde basan takım olacağız. Hocamızda geri oynamak diye bir şey yok. Sürekli öne oynamamızı istiyor. Bu da Kocaeli taraftarına yakışan bir anlayış. O yüzden bence çok doğru bir maç oldu. Bu saatten sonra bunu lige yansıtmak istiyoruz" diye konuştu.

"Yeni gelenlere ve gençlere taraftarın ne istediğini anlatıyorum"

Takım kaptanlığıyla ilgili olarak, "Burada dördüncü senem. Kocaelispor'da kalıcı olmak bence zor bir şey. Bunu başarabildiğim için çok mutluyum. Yönetim ve hocamız her sene değerli hissettiriyor. Kocaelispor taraftarının ne istediğini çok iyi biliyorum. Genç oyuncular ve yeni gelen oyuncularımıza da bunu anlatmaya çalışıyorum. İnşallah hep beraber başarılı oluruz" ifadelerini kullandı.

"Futbolun dili birdir. Transferlerimiz hazırlık maçlarında bunu gösterdi"

Yeni kadro yapılanmasıyla ilgili Yusuf Cihat Çelik, "Tek tek bakıldığında çok üst düzey ligden gelen oyuncularımız ve potansiyelli oyuncularımız var. Belki ligi bilmeyen oyuncular var ama bence futbolun dili birdir. Yeni transferlerimiz de hazırlık maçlarında gösterdiler. Biz de onları en iyi bir şekilde karşıladık ve onlara sıcak bir ortam oluşturmaya çalışıyoruz. O yüzden bence hepsi çok başarılı olacak" şeklinde konuştu.

"Dijksteel, Kocaelispor taraftarını heyecanlandıracak"

Eski takım arkadaşı Dijksteel ile ilgili soruya ise deneyimli oyuncu, "O zamanlar stoper oynuyordu. Hollanda U-21 ve U-20'de beraber oynadık. Çok güçlü, kuvvetli bir oyuncu. Taktik anlayışı da gayet iyi. O yüzden bence Kocaeli taraftarını heyecanlandıracak" karşılığını verdi.

"Kocaelispor'un hikayesini kendi hikayeme benzetiyorum"

Farklı takımların ilgisine rağmen Kocaelispor'dan ayrılmayan Yusuf Cihat, bunun hatırlatılması üzerine "Kendi kariyerimi Kocaelispor hikayesini benzetiyorum. Kimse yanlış anlamasın; Hollanda Süper Ligi'nde başladım. Daha sonra maalesef yanlış tercihlerle üçüncü lige kadar düştüm. Kocaelispor ile beraber Süper Ligi yakaladım. Bence Kocaelispor'un bu hikayesi çok özel. Kendi adıma da çok özel bir hikaye yazdım. O yüzden burada kalıcıyım şu an. Başarılı bir sezon geçirdim. İstenilmek güzel şey. Ama ben bütün takımlara teşekkür ettim. Kocaelispor'da devam etmek istiyorum. Yönetimde değerli hissettirdi. Hocamız da sürekli ilgileniyor. Umarım bu sene de kalıcı olurum" sözlerini kaydetti. - KOCAELİ