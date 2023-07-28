Kocaelispor, Zira FK ile golsüz berabere kaldı

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, Düzce'deki hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Zira FK ile golsüz berabere kaldı. Yeşil-siyahlı takım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam idaresinde karşılaşmaya hızlı başladı ancak gol sesi çıkmadı.

Trendyol 1. Lig ekibi Kocaelispor, Düzce'deki hazırlık maçında Azerbaycan temsilcisi Zira FK ile golsüz berabere kaldı.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezona hazırlanan Kocaelispor, Azerbaycan Premier Ligi ekiplerinden Zira FK ile karşılaştı.

Yeşil-siyahlı takım, teknik direktör Ertuğrul Sağlam idaresinde karşılaşmaya hızlı başladı.

6. dakikada Beykan Şimşek'in ortasında Cem Ekinci'nin ceza sahası içerisinde kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

20. dakikada Zira FK tehlikeli geldi. Ceza sahası içinde Sadıkov'un şutunda savunma oyuncusu Yalçın Kılınç meşin yuvarlağı çizgiden çıkardı.

Maçın ilk yarısı 0-0 berabere biterken, ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı ve karşılaşma başladığı gibi bitti.