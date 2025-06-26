Kocaelispor, Yunus Emre Gedik ile Sözleşmeyi Feshetti

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Trendyol Süper Lig'in yeni takımlarından Kocaelispor, savunma oyuncusu Yunus Emre Gedik ile yollarını ayırdı. Kulüp, oyuncuya teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, savunma oyuncusu Yunus Emre Gedik ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Yunus Emre Gedik'in sözleşmesi karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Yunus Emre Gedik'e camiamıza verdiği emekler için teşekkür ediyor, devam eden kariyerinde başarılar diliyoruz. Her şey için teşekkürler Yunus." ifadelerini yer verildi.

Kaynak: AA / Tahir Turan Eroğlu - Spor
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