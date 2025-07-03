Kocaelispor Yeni Sezon Hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda Sürdürüyor

Trendyol Süper Lig'in yeni ekiplerinden Kocaelispor, yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası'nda sürdürdü.

Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde günü çift idmanla tamamlayan yeşil-siyahlı futbolcular, güç depoladı.

Isınma hareketleri düz koşuyla başlayan antrenmanlarda, top kapma, pas, pres ve koordinasyon çalışmaları yapıldı.

Takımın yeni transferi Sırp kaleci Aleksandar Jovanovic ise kaleci antrenörü eşliğinde diğer kaleci Gökhan Değirmenci ve genç kalecilerle birlikte çalıştı.