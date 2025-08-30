Kocaelispor ve Kayserispor Berabere Kaldı

STAT: Kocaeli Stadyumu

HAKEMLER: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Salih, Mazlum, Yunus Dursun

KOCAELİSPOR: Jovanovıc, Dıjksteek, Appındangoye (Dk.46 Lınetty), Syrota, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Show (Dk.86 Tarkan Serbest), Nonge (Dk.86 Agyeı), Can Keleş (Dk. Rıvas) Petkovic, Mendes (Dk.10 Oğulcan Çağlayan)

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Abdulsamet Burak (Dk.75 Kayra Cihan), Denswil, Carole, Ackah (Dk.82 Dorukhan Toköz) Ramazan Civelek (Dk.75 Tıawıah), Mendes (Dk.86 Talha Sarıarslan), Benes, Cardoso, Tuci (Dk.86 Mane)

GOLLER: Dk.90 Benes ( Kayserispor ) Dk.90+5 Petkovıc (Kocaelispor)

SARI KARTLAR: Can Keleş, Lınetty (Kocaelispor) Cardoso, Gökhan Sazdağı ( Kayserispor )

Süper Lig'in 4'üncü haftasında Kocaelispor evinde konuk ettiği Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

10'ucu dakikada Kocaelispor'da sakatlığı nedeniyle müsabakaya devam edemeyen Mendes'in yerine, Oğulcan Çağlayan oyuna girdi.

24'üncü dakikada sağ taraftan Gökhan Sazdağ'ın ortasında, ceza sahası içerisinde topla buluşan Cardoso'nun şutu kalenin sağından auta çıktı.

35'inci dakikada hızla gelişen Kocaelispor atağında Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Petkovic, göğsüyle kontrol ederek önüne indirdi. Petkovic'in etkisiz şutunu savunma oyuncusu karşıladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlik ile tamamlandı.

56'inci dakikada Kayserispor savunması arkasına atılan pasta, Nonge topla buluştu. Bilal Beyazıt ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda Nonge'nin şutu, ağlarla gitti. VAR'dan gelen uyarı üzerine pozisyonu izleyen hakem Yasin Kol, Nonge'nin rakibinden sıyrılırken faul yaptığı gerekçeliyse golü iptal etti.

69'uncu dakikada orta sahanın gerisinden topu taşıyan Nonge'nin sol taraftan ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Petkovic'in şutu Bilal Beyazıt'ta kaldı.

76'ıncı dakikada Benes'in ceza sahası dışından sert şutunu Jovanovic sağına yatıp çeldi.

90'ıncı dakikada sağ taraftan Cardoso'nun kullandığı köşe vuruşunda, top savunmadan sekti. Sol çaprazdan Benes'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0.

90+5'inci dakikada Muharrem'in kullandığı taç atışında savunmanın uzaklaştırdığı topu Oğulcan Çağlayan ceza sahası içerisine gönderdi. Bilal Bayazıt'ın uzaklaştırmak istediği topu sol arka direkte bulunan Petkovic ağlara gönderdi. 1-1.

Müsabaka 1-1 eşitlik ile tamamlandı.