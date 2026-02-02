Haberler

Fenerbahçe Kocaelispor kafilesi stadyuma geldi

Fenerbahçe Kocaelispor kafilesi stadyuma geldi
Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Her iki takım, maç öncesinde yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma giriş yaptı. Kocaelispor taraftarları ise stadyum çevresinde toplanarak heyecanla maç saatini bekliyor.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Kocaelispor ile Fenerbahçe arasında oynanacak karşılaşma öncesinde her iki takım da maçın yapılacağı stadyuma giriş yaptı.

Kocaelispor'un Fenerbahçe'yi konuk edeceği mücadele öncesinde takımlar, yoğun güvenlik önlemleri altında stadyuma ulaştı. Futbolcular ve teknik heyetler, sorunsuz şekilde stadyuma giriş yaptı. Karşılaşmaya yoğun ilgi gösteren Kocaelispor taraftarları, erken saatlerden itibaren stadyum çevresinde toplanarak maç saatini beklemeye başladı. Stat çevresinde oluşan hareketlilik, karşılaşma öncesi heyecanın arttığını gösterdi. - KOCAELİ

