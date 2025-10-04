Kocaelispor ve Eyüpspor Maçının İlk Yarı Sonucu 0-0
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor ile Eyüpspor arasında oynanan maçın ilk yarısı golsüz berabere sona erdi. Her iki takım da etkili pozisyonlar üretse de, kaleciler başarılı saveslarla skoru korudu.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek
Kocaelispor: Jovanovic, Dijksteel, Balogh, Smolcic, Keita, Petkovic, Show, Haidara, Can Keleş, Tayfur Bingöl, Rivas
ikas Eyüpspor : Felipe, Calegari, Claro, Robin Yalçın, Thiam, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Mujakic, Legowski, Ampem, Seslar
Sarı kart: Dk. 17 Selçuk İnan (Kocaelispor Teknik Direktörü)
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor-ikas Eyüpspor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
11. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Tayfur Bingöl, kaleci Felipe'nin üzerinden aşırtma vuruş yaptı. Kaleye yönelen meşin yuvarlağı Claro uzaklaştırdı.
21. dakikada Serdar Gürler'in ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Jovanovic topu kornere çeldi.
40. dakikada Can Keleş'in ceza sahası dışından sert şutunda top, kaleci Felipe'de kaldı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.