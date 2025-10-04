Kocaelispor ve Eyüpspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta, her iki takım da ??? fırsatlarını değerlendiremedi.
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
11. dakikada topu uzaklaştırmak isteyen rakip savunmanın hatasında ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Tayfur, aşırtma vuruş yaparak şut çekti. Topu çizgi önünde son anda Felipe kontrol etti.
21. dakikada soldan atak geliştiren Eyüpspor'da Serdar Gürler ceza sahasının çaprazından çok sert şut çekti, kaleci Jovanovic topu kornere gönderdi.
38.dakikada Kocaelispor atağında Habib Keita'nın ceza sahası içinde topla buluşturduğu Petkovic penaltı noktası üzerinden şut denedi ancak araya giren savunma gole izin vermedi.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Jamal Dijksteel, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Cafumana Show, Habib Ali Keita, Rigoberto Rivas, Tayfur Bingöl, Can Keleş, Bruno Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Karol Linetty, Tarkan Serbest, Darko Churlinov, Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Oleksandr Syrota, Joseph Nonge Boende
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Mateusz Legowski, Serdar Gürler, Svit Seslar, Price Ampem, Mame Thiam
Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok, Metehan Altunbaş, Yalçın Kayan, T. Stepanenko, Umut Meraş
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Sarı kart: Selçuk İnan (Kocaelispor) - KOCAELİ