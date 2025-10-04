Haberler

Kocaelispor ve Eyüpspor Golsüz Berabere Kaldı

Kocaelispor ve Eyüpspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'u konuk etti. İlk yarısı golsüz sona eren maçta, her iki takım da ??? fırsatlarını değerlendiremedi.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında Kocaelispor, Eyüpspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada topu uzaklaştırmak isteyen rakip savunmanın hatasında ceza sahası sağ çaprazında topu önünde bulan Tayfur, aşırtma vuruş yaparak şut çekti. Topu çizgi önünde son anda Felipe kontrol etti.

21. dakikada soldan atak geliştiren Eyüpspor'da Serdar Gürler ceza sahasının çaprazından çok sert şut çekti, kaleci Jovanovic topu kornere gönderdi.

38.dakikada Kocaelispor atağında Habib Keita'nın ceza sahası içinde topla buluşturduğu Petkovic penaltı noktası üzerinden şut denedi ancak araya giren savunma gole izin vermedi.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Samet Çavuş, Samet Çiçek

Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Jamal Dijksteel, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Massadio Haidara, Cafumana Show, Habib Ali Keita, Rigoberto Rivas, Tayfur Bingöl, Can Keleş, Bruno Petkovic

Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Karol Linetty, Tarkan Serbest, Darko Churlinov, Serdar Dursun, Ahmet Oğuz, Samet Yalçın, Oleksandr Syrota, Joseph Nonge Boende

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Eyüpspor: Marcos Felipe, Robin Yalçın, Luccas Claro, Nihad Mujakic, Calegari, Kerem Demirbay, Mateusz Legowski, Serdar Gürler, Svit Seslar, Price Ampem, Mame Thiam

Yedekler: Jankat Yılmaz, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Emre Akbaba, Talha Ülvan, Umut Bozok, Metehan Altunbaş, Yalçın Kayan, T. Stepanenko, Umut Meraş

Teknik Direktör: Selçuk Şahin

Sarı kart: Selçuk İnan (Kocaelispor) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
