Haberler

Kocaelispor ve Corendon Alanyaspor Golsüz Beraberlikte Kalıyor

Kocaelispor ve Corendon Alanyaspor Golsüz Beraberlikte Kalıyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, karşılıklı fırsatlara rağmen 0-0 sona erdi.

Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli

Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel

Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Linetty, Agyei, Nonge, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun

Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Lima, Viana, Yusuf Özdemir, Janvier, Makouta, Ruan, Hwang, Hagi, Ogundu

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Janvier'in şutunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.

25. dakikada Hagi'nin sağ kanattan ceza sahasının dışından şutunda topu, kaleci Jovanovic kontrol etti.

41. dakikada Serdar Dursun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

42. dakikada Kocaelipor gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda top, üst direkten döndü.

43. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hagi'nin şutunda topu Jovanovic çeldi. Balogh, topu kornere gönderdi.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.

Kaynak: AA / Makbule Beyza Günbey - Spor
Pakistan Savunma Bakanı: Anlaşmaz olmazsa Afganistan'la savaş seçeneği var

İstanbul'da zirve sürerken tehdit etti: Anlaşma olmazsa savaşa gireriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan programa damga vuran sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar

Salondakileri coşturan sözler: Onlar bu harekete ayak uyduramadılar
MASAK'tan Cumhuriyet savcılarına yeni yetki

Cumhuriyet savcılarına yeni yetki! O şart aranmadan el koyabilecekler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Real Madrid'den Kenan Yıldız'a çılgın teklif hazırlığı

Dünya devinden Kenan'a 100 milyon euro'luk çılgın teklif
Yakınları, 85 yaşındaki kadını hastanede terk etti

Okurken utandık! Günün vicdanları yaralayan haberi Çorum'dan
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi

Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi! Canlı yayında rakam verdi
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı

Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Beşiktaş'ta 1 yıldız isim, sarı kart görmesi halinde Fenerbahçe derbisinde forma giyemeyecek

Fenerbahçe öncesi tehlike! Kart görürse derbide olmayacak
3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu

3 yıl sonra duş alıp tıraş olan Barış'a teşhis koyuldu
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Galatasaray'da alarm! Trabzonspor maçı öncesi 1 isim sarı kart sınırında

Galatasaray'da alarm! Yıldız isim kart görürse derbide yok
Terör örgütü PKK: Yarın tarihi bir adım atacağız

Erdoğan-DEM görüşmesi öncesi PKK'dan yeni hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.