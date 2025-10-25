Kocaelispor ve Corendon Alanyaspor Golsüz Beraberlikte Kalıyor
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor ile Corendon Alanyaspor arasında oynanan maçın ilk yarısı, karşılıklı fırsatlara rağmen 0-0 sona erdi.
Stat: Turka Araç Muayene Kocaeli
Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel
Kocaelispor: Jovanovic, Ahmet Oğuz, Balogh, Smolcic, Dijksteel, Keita, Linetty, Agyei, Nonge, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Ümit Akdağ, Lima, Viana, Yusuf Özdemir, Janvier, Makouta, Ruan, Hwang, Hagi, Ogundu
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki Kocaelispor-Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısı 0-0 sona erdi.
11. dakikada Alanyaspor'un sağ kanattan atağında ceza sahası dışında topla buluşan Janvier'in şutunda top, kale direğinin üstünden auta gitti.
25. dakikada Hagi'nin sağ kanattan ceza sahasının dışından şutunda topu, kaleci Jovanovic kontrol etti.
41. dakikada Serdar Dursun'un pasında ceza sahasında topla buluşan Tayfur Bingöl'un şutunda kaleci Ertuğrul Taşkıran meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
42. dakikada Kocaelipor gole çok yaklaştı. Sol kanattan kullanılan kornerde ceza sahası dışından Ahmet Oğuz'un gelişine vuruşunda top, üst direkten döndü.
43. dakikada sağ kanattan çalımlarla ceza sahasına giren Hagi'nin şutunda topu Jovanovic çeldi. Balogh, topu kornere gönderdi.
Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.