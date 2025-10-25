Kocaelispor ve Corendon Alanyaspor Golsüz Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Kocaelispor, Corendon Alanyaspor'u konuk etti. İlk yarıda iki takım da gol bulamadı. Maçta önemli anlar yaşandı, ancak sonuçta ilk yarı 0-0 tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
34. dakikada soldan ceza sahasına giren Yusuf Özdemir'in çaprazdan vuruşunda Balogh ayak koyarak topu kornere gönderdi.
41. dakikada ceza yayı üzerinde Serdar'ın pasında topla buluşan Tayfur'un rakibini geçip yaptığı vuruşta kaleci Ertuğrul gole vermedi.
42. dakikada ceza yayının gerisinde kaleyi karşıdan gören Ahmet Oğuz'un şutunda top üst direkten döndü. Oyun alanına dönen topu Alanya savunması uzaklaştırdı.
Stat: Kocaeli
Hakemler: Mehmet Türkmen, Abdullah Bora Özkara, Salih Burak Demirel
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Ahmet Oğuz, Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Anfernee Dijksteel, Habip Ali Keita, Karol Linetty, Daniel Agyei, Joseph Nonge, Tayfur Bingöl, Serdar Dursun
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Muharrem Cinan, Ahmet Sagat, Show, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Oleksandr Syrota, Can Keleş, Rigoberto Rivas
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Corendon Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Bruno Viana, Nuno Lima, Ümit Akdağ, Ruan, Makouta, Nicolas Janvier, Yusuf Özdemir, Ianis Hagi, Hwang Ui-jo, Uchenna Ogundu
Yedekler: Mert Furkan Bayram, Paulo Victor, Bedirhan Özyurt, İzzet Çelik, Enes Keskin, Elia Meschack, Baran Moğultay, Fatih Aksoy, İbrahim Kaya, Florent Hadergjonaj
Teknik Direktör: Joao Pereira - KOCAELİ