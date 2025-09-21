Kocaelispor ve Çaykur Rizespor 1-1 Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor, sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı. Maçta goller Bruno Petkovic ve İbrahim Olawoyin'den geldi.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Kocaelispor sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
54. dakikada Keita'nın ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Fofana topu kurtardı.
72. dakikada Papanikolaou'nun ceza sahası dışından çok sert şutunda kaleci Jovanovic topu güçlükle kornere çeldi.
Hakemler: Ümit Öztürk, Gökhan Barcın, Mert Bulut
Kocaelispor: Aleksandar Jovanovic, Anfernee Jamal Dijksteel (Ahmet Oğuz dk. 84), Botond Balogh, Hrvoje Smolcic, Muharrem Cinan, Tayfur Bingöl, Cafamuna Show, Habib Ali Keita (Serdar Dursun dk. 84), Rigoberto Rivas (Daniel Agyei dk. 67), Darko Churlinov (Joseph Nonge Boende dk. 78), Bruno Petkovic
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Tarkan Serbest, Furkan Gedik, Samet Yalçın, Mustafa Ege Bilim, Oleksandr Syrota
Teknik Direktör: Selçuk İnan
Çaykur Rizespor: Yahia Fofana, Mithat Pala, Samet Akaydin, Modibo Sagnan (Attila Mocsi dk. 30), Casper Sommer Hojer, Papanikolaou, İbrahim Olawoyin (Taylan Antalyalı dk. 90+5), Loide Antonio Augusto (Muhamed Buljubasic dk. 60), Qazım Laçi (Taha Şahin dk. 60), Zegiri (Halil Dervişoğlu dk. 30), Ali Sowe
Yedekler: Erdem Canpolat, Vaclav Jurecka, Jesurun Rak-Sakyi, Furkan Orak, Emrecan Bulut
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Bruno Petkovic (dk. 45+12 pen.) (Kocaelispor), İbrahim Olawoyin (dk. 45+1) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Show, Tayfur Bingöl, Muharrem Cinan, Serdar Dursun (Kocaelispor), Modibo Sagnan, Laçi, Fofana, Casper Hojer (Çaykur Rizespor) - KOCAELİ