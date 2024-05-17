Kocaelispor ve Boluspor'un Süper Lig Özlemi

SEFA TETİK-ZAFER GÖDER - Trendyol 1. Lig play-off 1. turunda Çorum FK'ya elenen Kocaelispor'un Süper Lig özlemi 15, Bodrum FK maçını kaybeden Boluspor'un 32 yıla çıktı.

Kocaelispor 58 yıllık tarihinde 20 sezon Süper Lig'de yer alırken, 1997 yılında Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 1-0 yenerek kupaya uzandı. Aynı başarıyı 3 Nisan 2002'de Bursa Atatürk Stadyumu'nda Beşiktaş karşısında aldığı 4-0'lık skorla tekrarlayan yeşil-siyahlılar, Türkiye Kupası'nı ikinci kez müzesine götürdü.

Türkiye'yi yurt dışında da temsil eden takımlardan biri olan Kocaelispor, eski adıyla UEFA Kupası'nda 4, UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda 4 ve UEFA Intertoto Kupası'nda 10 maç olmak üzere toplam 18 maç yaptı. Yeşil-siyahlı ekip, bu maçlarda 5 galibiyet ve 5 beraberlik alırken, 8 kez sahadan mağlup ayrıldı. İngiliz ekibi Arsenal'le 2001 yılında yaz kampında hazırlık maçına çıkan Kocaelispor, rakibini 4-1'lik skorla mağlup etti.

Geçen sezon TFF 2. Lig Kırmızı Grup'u 84 puanla şampiyon tamamlayarak Trendyol 1. Lig'e yükselen Kocaeli temsilcisi, sezon öncesi hedefini Süper Lig olarak belirledi.

Tarihindeki başarıları tekrarlamak amacıyla lige teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan yeşil-siyahlılar, ligin ilk devresini 33 puanla Eyüpspor'un ardından ikinci sırada tamamladı.

Ligin 23. haftasında sahasında Şanlıurfaspor'a 1-0 mağlup olmasının ardından Sağlam ile yollarını ayıran Körfez ekibi, teknik direktörlük koltuğuna Mustafa Gürsel'i getirdi.

Bu süreçte Kocaelispor Başkanı Engin Koyun'un da istifa etmesi üzerine yerine olağanüstü seçimli genel kurula kadar vekaleten Recep Durul getirildi.

Sezonun ikinci devresinde çıktığı 17 müsabakadan 6 galibiyet, 7 mağlubiyet ve 4 beraberlikle ayrılan Kocaelispor, ligi 55 puanla 6. sırada play-off hattında bitirdi.

Ligin son haftasında "Marmara Derbisi"nde ezeli rakibi Sakaryaspor'a sahasında 2-0 kaybeden yeşil-siyahlı ekip, Gürsel'le yollarını ayırarak play-off maçları öncesi eski hocası Ertuğrul Sağlam'la yeniden anlaştı.

Play-off 1. turunda Çorum FK ile deplasmanda oynadığı karşılaşmayı 2-1 kaybederek elenen Kocaelispor'un, Süper Lig özlemi 15 yıla çıktı.

Müzesinde 2 Türkiye Kupası bulunan yeşil-siyahlı ekip, son olarak 2008-2009 sezonunda Süper Lig'de mücadele etti.

Kocaeli temsilcisinin bu sezon en golcü oyuncusu attığı 10 golle devre arası Japonya'nın Shimizu S-Pulse futbol takımına transfer olan Douglas Tanque oldu. Tanque'yi 9 golle takip eden Portekizli Daniel Candeias ise aynı zamanda Reis Amaral ile 7'şer asistle takımın en fazla gol pası veren oyuncuları oldu.

Boluspor 5 kez Süper Lig'in kapısından döndü

Kurulduğu 1965 yılının ardından 1966-1967 sezonunda Türkiye Profesyonel Ligleri'ne katılan Boluspor, kuruluşundan dört sezon sonra şampiyon olarak o dönem 1. Lig olan Süper Lig'e yükseldi.

Ligi 1972-1973 sezonunda 33 puanla 5. sırada tamamlayan Boluspor, Balkan Kupası'na katıldı, 3. olarak tamamladığı 1973-1974 sezonunu sonrasında da UEFA Kupası'nda mücadele etti.

Süper Lig'de 1970-1971 sezonunda ilk kez mücadele eden kırmızı-beyazlı ekip, 1978-1979 sezonunda bir alt lige düşmesine rağmen 1979-1980 sezonunda şampiyon olarak Süper Lig'e geri döndü.

İkinci kez çıktığı Süper Lig serüveni 5 sezon devam eden Boluspor, 1984-1985 sezonunda bir kez daha Süper Lig'e veda etti.

Süper Lig'e, 1985-1986 sezonunda şampiyon olarak üçüncü kez yükselen Boluspor, 1991-1992 sezonuna kadar ligde mücadele etti.

Bolu ekibi, toplam 20 sezon oynadığı Süper Lig'e 1992 yılında veda etti.

Toplam 10 sezon 2. ve 3. liglerde mücadele eden Boluspor, 2007-2008 sezonunda 1. Lig'e çıkarak yeniden Süper Lig'de oynama hayali kurdu.

Bugünkü adıyla Trendyol 1. Lig'de 17 sezondur mücadele eden kırmızı-beyazlılar, 2007-2008, 2008-2009, 2016-2017, 2017-2018 ve 2023-2024 sezonlarında play-off'a kalarak Süper Lig'in kapısına dayandı.

Bolu ekibi, 6. olarak tamamladığı 2007-2008 sezonunda play-off karşılaşmasında Sakaryaspor'u penaltılarda 5-3 yendikten sonra Eskişehirspor'a 2-0 yenilerek Süper Lig'e çıkma hayalini başka bahara bıraktı.

Boluspor, 2008-2009 sezonunda ligi 3. sırada bitirmesinin ardından Karşıyaka ile oynadığı play-off mücadelesini penaltılarda 3-2 kaybederek Süper Lig'e yükselemedi.

Ligi 2016-2017 sezonunda 4. tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, Göztepe ile oynadığı 2 play-off karşılaşmasını da 2-0 kaybederek Süper Lig özlemini gideremedi.

Son olarak 2017-2018 sezonunu 3. tamamlayan Boluspor, Gazişehir Gaziantep FK ile oynadığı ilk play-off maçını 1-0, ikinci maçı da 3-1 kaybetti.

Aradan geçen 6 yılda Süper Lig'e çıkma hasretini dindiremeyen Bolu ekibi, 2023-2024 sezonunu 7. tamamlayarak play-off oynamaya hak kazandı.

Bolu ekibi, Bodrum FK ile oynadığı play-off mücadelesini 2-0 kaybederek, 32 yıldır özlemini duyduğu Süper Lig'e çıkma şansını yitirdi.