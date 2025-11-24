Haberler

Kocaelispor'un Yükselişi Devam Ediyor

Süper Lig'de zor günler geçiren Kocaelispor, son 6 maçında elde ettiği başarılarla sıralamada dokuzuncu sıraya yükseldi. Teknik ekip ve oyuncuların gösterdiği özveri ile takıma olan güven artıyor.

Trendyol Süper Lig'in ilk haftalarında çizdiği olumsuz tabloyu geride bırakan Kocaelispor, son 6 maçta aldığı puanlarla lig sonunculuğundan dokuzuncu sıraya yükselmeyi başardı.

Körfez temsilcisi, 16 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de çıktığı ilk 7 maçta 2 beraberlik, 5 mağlubiyet yaşadı. Selçuk İnan yönetimindeki takım, yükseliş performansını yakalama ve sürdürme amacıyla çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ligin başındaki mağlubiyetlerle sıralamada gerileyen Kocaelispor, ekim ayı itibarıyla aldığı olumlu sonuçlarla çıkışa geçti.

???????ikas Eyüpspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Corendon Alanyaspor'dan üçer puan alan yeşil-siyahlı takım, 31 Ekim'de ise 90. dakikada penaltıdan yediği golle RAMS Başakşehir'e deplasmanda 1-0 yenildi.

Performansını kasım ayında da devam ettiren Kocaelispor, 9 Kasım'da sahasında lider Galatasaray'ı 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Körfez temsilcisi, son olarak igin güçlü ekiplerinden Göztepe ile deplasmanda 0-0 berabere kalarak yükselişine katkı sağlayacak 1 puanı hanesine yazdırdı.

Ligin ilk 7 haftasında aldığı 5 mağlubiyet ve 2 beraberlikle son sıraya yerleşen Kocaelispor, ekim ayından bu yana çıktığı karşılaşmalardan elde ettiği 13 puan sayesinde maç fazlasıyla 15 puanla dokuzuncu sırada yer alıyor.

Basın sözcüsü Genç: "Aynı hedef doğrultusunda çalışan bir yapı oluşturduk"

Kocaelispor Kulübü Basın Sözcüsü Kadir Genç, AA muhabirine, son dönemde aldıkları sonuçlardan genel olarak memnun olduklarını söyledi.

Geçen aydan itibaren elde ettikleri neticelerin takımın doğru yolda olduğunu gösterdiğini ifade eden Genç, "Oyuncularımızın ortaya koyduğu mücadele, istek ve konsantrasyon bizleri geleceğe dair umutlandırıyor. Teknik ekibimiz, her maçın analizini detaylı şekilde yapıyor. Bu süreçte hem fiziksel hazırlığımıza hem de oyun planımıza yönelik yoğun çalışma temposu içindeyiz. Takım içindeki rekabet ortamı da performansın yükselmesine katkı sağlıyor." diye konuştu.

Genç, aynı hedef doğrultusunda çalışan bir yapı oluşturduklarını vurgulayarak, bu bütünlüğün, sahadaki sonuçlara da yansıdığına dikkati çekti.

"Amacımız, yakaladığımız bu ivmeyi korumak hatta daha da ileri taşımak." diyen Genç, ligde üst sıralara tırmanmak için istikrarlı grafik çizmek gerektiğinin farkında olduklarını dile getirdi.

Genç, bu amaç doğrultusunda her karşılaşmaya aynı ciddiyet ve kararlılıkla hazırlandıklarını anlatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her maçı kendi içinde değerlendiriyor, buna göre çalışıyoruz. Taraftarımızın desteği de bu noktada bizim için büyük motivasyon kaynağı. Onların coşkusunu ve inancını arkamızda hissettiğimizde sahadaki enerjimiz çok daha farklı oluyor. Kocaelispor, hedefleri olan bir camia. Bu hedeflere ulaşmak için çalışmaya, gereken fedakarlıkları yapmaya ve doğru adımlar atmaya devam edeceğiz. Önümüzdeki süreçte performansımızı sürdürülebilir hale getirmek en büyük önceliğimiz. Taraftarlarımızın desteğiyle takımımızın daha iyi sonuçlar almaya devam edeceğine inanıyoruz."

Kaynak: AA / Kadir Yıldız - Spor
