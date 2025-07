Kocaelispor'un Yeni Kalecisi Jovanovic Takıma Katıldı

Düzce'de yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor'un Partizan'dan transfer edilen yeni kalecisi Aleksandar Jovanovic takımın kampına katıldı.

Yeni sezon öncesi hazırlıklarına Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde başlayan Kocaelispor'un yeni kalecisi Aleksandar Jovanovic, tesislere gelerek kampa katıldı. Sırbistan'ın FK Partizan takımından Kocaelispor'a transfer olan Jovanovic, takım arkadaşları ile tanışmasının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Taraftarlar ile arasında güçlü bir bağ kurup elinden gelenin en iyisini yağacağını vurgulayan Jovanovic, "Kampa bugün katıldım ve antrenmanlara başlayacağım. Burası ile ilgili ilk izlenimim burası antrenman yapmak için güzel bir yer. Bizde sezon içinde gerekli her şeyi yapacağız. Rekabet bizim için normal bir şey. Çünkü benim oynadığım her yerde bu rekabet olmuştu. Zaten biz de elimizden gelenin en iyisini yapıp Kocaelispor için en iyisini yapmaya çalışacağız. Geldiğim takımın taraftarları ile kurduğum bağ gibi Kocaelispor taraftarıyla da aynı bağı kurabilirim. Onun dışında taraftarımızın önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Prime dönemim olduğunu ve şu anda formda olduğumu düşünüyorum. Sizlere, taraftarlara, buradaki personele söz verebilirim. Burada elimden gelenin her zaman en iyisini yapacağım" dedi. - DÜZCE