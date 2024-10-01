Kocaelispor'un Liderlik Hedefi İstanbulspor Maçına Bağlı

Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk parolasıyla sezona başlayan Kocaelispor eylül ayını liderle aynı puanda ancak averajla 3. sırada tamamladı. Liderlik koltuğunu bu hafta almayı başaramayan Körfez ekibinde gözler İstanbulspor maçına çevrildi.

Trendyol 1.Lig'de sezona 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan ve Süper Lig hedefi doğrultusunda ilk üç haftayı galibiyetle geçen Kocaelispor'da işler dördüncü haftadan itibaren zorlaşmaya başladı. 4.haftada Şanlıurfa deplasmanında oynanan Amed Sportif Faaliyetler karşılaşmasındaki beklenmedik çok erken iki kırmızı kart ve ardından gelen mağlubiyetle morallerin bozulduğu Yeşil-siyahlılarda beşinci haftada da iç sahada iki kırmızı kartla eksik kaldığı Manisa FK yenilgisi şok etkisi oluşturdu. Kendi seyircisi önünde kaybettiği 3 puanı telafi edeceklerini belirten teknik direktör Ertuğrul Sağlam ve öğrencileri 6. haftada Çorum deplasmanında sözünü tuttu ve evine 3 puanla döndü. Sezonun geride bırakılan 7. haftasında ise Kocaelispor camiasında Şanlıurfaspor beraberliği sonrasında puan kayıplarının sorumluları aranmaya, eleştirilerin dozu artmaya başladı. Liderlik koltuğuna oturmayı planlarken kendi evinde 1 puanla maçtan ayrılan Kocaelispor, 6 Ekim Pazar günü saat 19.00'da lider İstanbulspor'a konuk olacak.

Kocaelispor'un 7 haftalık karnesi

Kocaelispor ligin ilk 7 haftasında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 13 puan topladı. Aynı puanda olduğu İstanbulspor ve Ümraniyespor'un ardından averajla 3.sırada bulunan Körfez ekibi 8 gol atarken kalesinde de 7 gol gördü. 7 maçın 4'ünü kendi sahasında oynayan Kocaelispor, bu maçların ikisini kazandı, birinde berabere kaldı ve birini kaybetti. Yeşil-Siyahlılar ligdeki 13 puanın 7'sini kendi seyircisi önünde aldı. 3 deplasman maçının ikisini kazanan Kocaelispor birin de ise mağlubiyet yaşadı.

7 maçta toplam 18 kart

Kocaelispor'da ilk 7 haftada 4 oyuncu kırmızı kartla cezalandırıldı. 9 oyuncu da toplam 14 sarı kart gördü. Amed Sportif Faaliyetler maçında kaleci Gökhan Değirmenci ve Muharrem Cinan, Manisa FK karşılaşmasında ise Appindangoye ve Oğulcan kırmızı kartla oyundan atıldı. Şanlıurfaspor maçında iki maçlık cezasını tamamlayan Oğulcan Çağlayan, hafta sonu oynanacak İstanbulspor maçında forma giyebilecek.

Yeşil-Siyahlılar'da ilk yedi haftanın sonuna kadar sarı kart cezalısı durumuna düşen futbolcu henüz yok. Ahmet Oğuz ve Vukovic'in 3, Mendes'in 2 sarı kartı bulunuyor.

Kocaelispor'da sarı kart gören oyuncular ve kart gördüğü maçlar: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği, Pendikspor, Çorum FK), Josip Vukovic (Gençlerbirliği, Amed Sportif Faaliyetler, Manisa FK), Oğulcan Çağlayan (Pendikspor), Appindangoye (Pendikspor), Markao (Erzurumspor), Yunus Emre Gedik (Manisa FK), Mendes (Manisa FK, Şanlıurfaspor), Harun Tekin (Şanlıurfaspor), Ahmet Sağat (Şanlıurfaspor).

Attığı ve yediği gollerin dakikaları

Kocaelispor'un ilk 7 hafta attığı golleri kaydeden isimler ise; Barış Alıcı (Gençlerbirliği), Markao (Gençlerbirliği), Mendes (2) (Pendikspor), Oğulcan Çağlayan (Erzurumspor), Pedrinho (Manisa FK), Mesut Can Tunalı (Çorum FK), Furkan Gedik (Çorum FK).

Kocaelispor 8 golün 7'sini ayakla, 1 tanesini ise kafa vuruşuyla kaydetti. Yediği 7 golün ise 5'ini ayakla, birini kafayla, birini de penaltıdan kalesinde gördü. Attığı gollerin 3'ünü ilk yarının son on dakikalık bölümünde (dk. 37, dk. 44 ve dk. 45+4), 5'ini de ikinci yarının ilk 15 dakikalık bölümünde ve maçın son dakikalarında kaydetti. Gollerin dördü her iki devrenin son dakikalarında (dk. 44, dk. 90) ve duraklama dakikalarında (dk. 45+4, dk.96) geldi.

Oyunun her iki devresinde de erken gol bulamayan Kocaelispor'un yediği gollerin ikisi ilk yarıda 31 ve 32. dakikada, beşi de ikinci yarının farklı dakikalarında (dk. 58, 63, 66, 71 ve 87) kaydedildi.

İlk 7 haftanın maçları ve sonuçları:

Kocaelispor - Gençlerbirliği: 2-1

Pendikspor – Kocaelispor: 1-2

Kocaelispor – Erzurumspor: 1-0

Amed SF – Kocaelispor: 3-0

Kocaelispor – Manisa FK: 1-2

Çorum FK – Kocaelispor: 0-2

Kocaelispor – Şanlıurfaspor: 0-0 - KOCAELİ